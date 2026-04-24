お母さんの背中にぴったりとしがみつくワオキツネザルの赤ちゃんしろとり動物園 動物園のニューフェイスをご紹介します。香川県東かがわ市のしろとり動物園で生まれた、ワオキツネザルの赤ちゃんです。 お母さんの背中にぴったりとしがみついている赤ちゃん。しろとり動物園によると、赤ちゃんは3月9日に生まれたばかりで、体長はしっぽをのぞいて20cmほどだそうです。 ワオキツネザルは、白黒の縞模様の長い