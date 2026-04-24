九州から東北の花粉シーズンは終息に向かっています。4月中旬にはピークアウトした所が多いですが、ゴールデンウィーク頃までは花粉の飛ぶ所があるでしょう。北海道ではシラカバ花粉の飛散量が増えるため、マスクなどで対策をしてください。東京都内の花粉4月中旬にはピークアウトへ上の図は、東京都内で観測されたスギ・ヒノキ花粉の合計をグラフにしたものです(東京都アレルギー情報navi.の数値をグラフ化)。2月下旬から3月上