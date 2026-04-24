米国から帰国したタレント・野沢直子（６３）が、お笑い芸人・渡辺直美とのプライベートショットを披露した。野沢は２４日までに自身のインスタグラムを更新し、「直美ちゃん、遊びに来てくれた」と報告。渡辺との自撮りでの２ショットや、野沢のパートナーと渡辺の２ショットを披露した。さらに「直美ちゃんのスタッフの方も来て、暑い日だったけど、４人でトラ作の鍋食べた」と再婚相手である「トラ」さんと渡辺の２ショッ