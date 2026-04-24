5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーで俳優の佐野勇斗（28）が22日、自身のインスタグラムを更新。髪色を変えたことを報告した。【写真】「メロすぎ」“茶髪”の最新ショットを披露した佐野勇斗佐野は「茶色にしました」と、新しいヘアスタイルを公開。これまでの黒髪の印象とはまた異なる、爽やかな茶髪姿を披露した。コメント欄には「イケメンすぎる」「メロすぎ」「爆裂似合ってますかっこいい…泣 茶髪だいすき