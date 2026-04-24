いま、現場で働く「ブルーカラー」の人たちの収入が増え、一部の職種では「ホワイトカラー」との逆転現象も起きています。転職を考える人も増加していて、この流れをAIが加速させるかもしれません。【写真で見る】2030年までにAIに代替される可能性のある仕事 10個AI台頭で･･･ 米･大手テックでリストラも人型ロボット「ヒューマノイド」。今や生活のあらゆる場面に登場し、病院の案内も駅での観光案内も、AIを搭載したロボッ