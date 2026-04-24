レディースブランド「Honeys」は、サンリオの人気キャラクターとのコラボレーションアイテムを、ハニーズ公式オンラインショップ限定で販売中。Tシャツは一部店舗でも特別販売している。【画像】推し色とコラボするキャラは？カラーラインナップサンリオキャラクターズと特別なカラーが毎日を彩る『選んでMY COLOR』シリーズが新登場。さまざまな表情やお花にかくれた姿がキュートなデザインTシャツ、通勤や旅行にも活躍するキ