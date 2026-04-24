タレントの新山千春さんが4月23日、自身のインスタグラムを更新。昨年末から習い始めたという書道への思いを綴りました。 【写真を見る】【 新山千春 】昨年末から習い始めた書道の魅力「一文字一文字、丁寧に向き合う静かな時間の中で感情がたくさん動く」新山さんは書道について「一文字一文字、丁寧に向き合う静かな時間の中で感情がたくさん動く。」「たった一文字書くのに、まだ納得できた日は一度もないけどこれがま