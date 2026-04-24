静岡県三島市の人気カフェ、たまご専門店 TAMAGOYAで2026年も抹茶フェア開催中!三島のお隣･函南発の“コクがあるのにやさしい”丹那抹茶をふんだんに使用。パンケーキやパフェ、抹茶プリンまで全5種が揃い、たまごやミルクととろけるように重なる味わいに。濃さで押さないのに、気づけば沼る。新茶シーズン限定の特別な抹茶体験です。 伊豆のドライブで立ち寄りたい人気カフェ 静岡県三島市、国道136号線沿いに