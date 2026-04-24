日本野球機構(NPB)は24日の公示を発表。広島はファビアン選手を登録抹消しました。ファビアン選手は広島在籍2年目の助っ人外国人選手。今季は18試合に出場し、65打数11安打、打率.169、2本塁打、打点4と低迷し、21日と前日23日のヤクルト戦ではスタメンを外れ、出場がありませんでした。昨季は138試合に出場し、17本塁打65打点とチームの得点源として活躍だけに、本来の調子を取り戻すべくファームでの調整となります。そして同日