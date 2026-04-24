関西空港第２ターミナルの国内線エリアが生まれ変わった。老朽化に伴う初の大規模改修がほぼ完了したもので、保安検査場に新機器を導入して待ち時間の短縮を図ったほか、待合エリアを拡張したり、フードコートを新設したりして、搭乗までの時間をストレスなく過ごせるよう工夫。国内を移動するインバウンド（訪日外国人客）を含めた国内外の利用客に、より快適な「空の旅」を提供する。（門間圭祐）第２ターミナルは２０１２年