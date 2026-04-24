フリーアナウンサーでタレント、俳優としても活躍している田中みな実（39）。高級ホテルでアフタヌーンティーを楽しむプライベートの姿が公開され、反響が寄せられている。【映像】「こういうところがモテるんだな…」とコメントが寄せられた手料理2023年3月、親交のある俳優の仲里依紗（36）のYouTubeチャンネルに出演していた田中。野菜がふんだんに入ったちらし寿司や、タコときゅうりの酢の物など、彩り豊かな手料理の数々