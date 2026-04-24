バレーボール・清水邦広選手は24日、所属する大阪ブルテオンを通して2025-2026シーズンの終了をもって現役引退することを発表しました。清水選手は2008-2009シーズンにパナソニック・パンサーズ（現・大阪ブルテオン）へ入団。2度のシーズンMVP、スパイク賞を3度受賞するなど絶対的エースとしてリーグ優勝に貢献しました。また、2008年には北京オリンピックに出場するなど長きにわたり代表でプレーし、2021年の東京オリンピックで