南海電気鉄道は4月24日、なんば駅0番のりばにて、新観光列車「GRAN 天空」の出発式を行いました。鉄道好きで知られるタレント、斉藤雪乃さんも出発式に参加しました。【写真】「GRAN 天空」の専用乗降ホームとなる、なんば駅0番のりばなんば発着の高野山行きの新観光列車がデビュー4月24日から運行を開始した新観光列車「GRAN 天空」は、なんば駅と極楽橋駅を結びます。極楽橋駅で高野山行きのケーブルカーに連絡し、関西圏のみな