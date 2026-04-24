ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、テレビアニメ『ONE PIECE』をテーマにした期間限定イベント「ワンピース・プレミア・サマー 2026」を、7月30日（木）から11月19日（木）まで開催。今年は、ハンコック率いる九蛇海賊団たちが「ワンピース・プレミアショー 2026」に参加する。【写真】今年も「サンジの海賊レストラン」オープン！「ワンピース・プレミア・サマー 2026」一覧■3大アトラクションが登場！今回が開催が決ま