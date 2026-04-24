＜前澤杯2日目◇24日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞国内男子ツアーの第2ラウンドが進行している。初日に女子選手としてツアー史上初のアンダーパーを記録した青木瀬令奈が、この日3バーディ・2ボギーで連日の「71」をマーク。トータル2アンダー・69位タイでホールアウトしている。【写真】私が女子ルーキー・横山翔亜です前半は1バーディ・ボギーなし。後半2番、4番でボギーを喫したが、その後は2バーディと巻