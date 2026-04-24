広島は24日、サンドロ・ファビアン外野手（28）の出場選手登録を抹消した。来日1年目の昨季はチーム最多の17本塁打、65打点をマークしたものの、今季はここまで18試合に出場し11安打2本塁打の4打点で打率・169と波に乗り切れていない。背番号61にとっては初の2軍降格となる。