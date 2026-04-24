24日、衆議院厚労委員会において、共産党の辰巳孝太郎議員が8月から仕組みが変わる高額療養費制度について高市早苗総理に質問した。【映像】「命の沙汰も…」共産議員が迫った瞬間（実際の様子）辰巳議員は「高額療養費制度は、がん患者、難病患者など重篤な疾患を患っている人々の命綱です。今回の見直しで、高額療養費の対象となる823万人の実に8割が負担増となります。負担額も、とりわけ年収が650万円から770万円の方は自