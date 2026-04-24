宇宙航空研究開発機構（JAXA）は24日、昨年の失敗から運用停止が続いていたH3ロケットについて、6月10日午前に試験機を打ち上げると発表した。原因調査で判明した問題を修正して実機を飛ばし、データを取得するのが目的。