大分県は２２日、サンリオ（東京）の人気キャラクター「ハローキティ」を「おおいたスペシャルサポーター」に任命した。県をＰＲする国内外のイベントなどに出演してもらう。同社が新たに制作した２種類のロゴも活用し、県の認知度やイメージの向上につなげる狙い。ハローキティの任命は、県と同社などが２０２４年に観光促進や地域活性化に向けた連携協定を締結したことをきっかけに実現。新たなロゴは、ハローキティが湯おけ