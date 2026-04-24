お笑い芸人のCRAZY COCO（39）が24日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。美肌を保つ秘訣を明かした。CRAZY COCOの美肌に目をつけたフリーアナウンサーの神田愛花は「お肌が綺麗なので、毛穴を引き締めるやり方があるっぽい」と質問。これに丸の札で回答したCRAZY COCOは「レーザーでぶち抜く」とぶっちゃけた。そして「毛穴ケアは乾燥（対策）」といい、「飛行機に乗ってる時、機内って湿度