純烈の弟分として8日にデビューした「モナキ」がこのほど、日刊スポーツの取材に応じ、29日開催の初ワンマンライブへ向け、意気込みを示した。同ライブの開催は3月3日に発表。その3日後の6日には予約終了となっている。じん（39）は「純烈の弟分として、初ワンマンに本当にふさわしい場所を用意してもらえて、うれしい気持ちでいっぱいです」と目を輝かせた。「今、目下の目標がMCなので、MCを頑張りつつ、みんながほっとしながら