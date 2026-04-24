1992年4月25日に、26歳という若さで亡くなった歌手の尾崎豊さん。妻の繁美（58）さんが、シンガーソングライターで長男の裕哉（36）とともに、夫のお墓参りをしたことを報告した。【映像】尾崎豊さんと長男・裕哉との家族ショット1988年に結婚した2人。翌年には第1子となる長男・裕哉が誕生していた。繁美さんはこれまでに自身のInstagramで、結婚披露宴での夫婦ショットや幼い裕哉を抱っこした家族ショットなど、豊さんとの