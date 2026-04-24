イラン船籍の貨物船が海上封鎖の突破を試みた後、米軍がアラビア海をパトロールする様子/US Navy（CNN）トランプ米大統領は23日、中国からイランへ向かう船を20日に拿捕（だほ）した際に見つかった具体的な物資については公表できないと述べ、「最高機密」だと形容した。トランプ氏は大統領執務室で記者団に、「確かに船内には積み荷があったが、最高機密だ」とコメント。「我々は色々な物を押収した」と言い添えた。中国が米国に