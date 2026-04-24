お笑いタレント狩野英孝（44）が23日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。SNSで話題となった如意棒について後日談を語った。今回のテーマは「ついついネットで買っちゃう芸人」。狩野は「西遊記」への憧れから、「中国のネットだったんですけど」と実際に買った如意棒を披露した。「これを買ったって言ったら、ファンの方が『開封動画して下さい』って。そこでちょっと大失敗してしまいまして…」とS