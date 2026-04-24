１週間の遠征ですっかり「時の人」となったドジャースのダルトン・ラッシング捕手（２５）を専門メディアが全面擁護だ。２３日（日本時間２４日）の敵地ジャイアンツ戦で先発マスクをかぶったラッシングは、先発グラスノーを８回１安打無失点と好リード。バットでも２打数１安打１打点で打率４割１分９厘まで上昇するなど、３―０での勝利に貢献した。だがそのラッシングが６回の打席で相手右腕ウェブから２球連続の内角への