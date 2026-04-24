【モデルプレス＝2026/04/24】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が4月23日、自身のInstagramを更新。アレンジしたガパオライスを公開し、話題を呼んでいる。【写真】41歳元モー娘。「雑穀米なのがヘルシー」ピーマンの代わりにナス 手作りガパオライス公開◆石川梨華、アレンジしたガパオライス公開石川は「＃チャーミークッキング」「＃お昼ご飯何食べたんだろう」とハッシュタグを添え、写真を投稿。雑穀米と目玉焼きがのっ