【モデルプレス＝2026/04/24】フリーアナウンサーの有働由美子が4月23日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、話題となっている。【写真】57歳ベテランアナウンサー「初めて見た組み合わせ」菜の花とトマトの豚キムチ炒め◆有働由美子、彩り鮮やかな豚キムチ炒め披露有働は「今日は朝早すぎてりくろーおじさん閉まってた 買えなかった」と残念な出来事を報告。「仕方なく帰って 菜の花とトマトの豚キムチ炒めです」とつづり、