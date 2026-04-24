ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回のテーマは「2026年4月25日（土）は60日に一度の『己巳の日（つちのとみのひ）』×『大安』の最強金運日！ 不成就日の重なりをどう乗りこなす？」。2026年4月25日は、金運の最上吉日なのに、不成就日も重なる日。何をすると縁起が良いのでしょうか？ 弁財天が降臨するとされる「己巳の日」と大安が重なる土曜日。