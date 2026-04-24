いわれなき“整形疑惑”をバッサリ切り捨てたタレントで女優のファーストサマーウイカ（35＝写真）。発端は一般人のスレッズでの投稿だった。・ファーストサマーウイカ「二刀流」で重宝されるワケ…俳優業でメーク“薄め”でも存在感は濃いめ「ドラマ出演中のウイカさんの顔のどアップ写真を使った投稿で、《目頭切開はすぐにわかる》というような、整形を決めつけた文言がつづられていたんです。さらに以前ウイカさんが発言した