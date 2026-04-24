【トランプ2.0 現地リポート】“最強老害”トランプ大統領やっぱり「TACO」炸裂…イランとの停戦延長でも下ろせない拳2024年、世界を震撼させたトランプ暗殺未遂事件。あの銃撃は“やらせ”だったのではないか？事件直後にも飛び交った陰謀論が、いま再燃している。問題は、荒唐無稽な陰謀論そのものではない。それが今や、MAGA内部から噴き出していることだ。大統領選直前、ペンシルベニア州の選挙集会で起きた銃撃で、ト