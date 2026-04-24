NEXIEM Limited(Studio Master Edition) エミライは、自社ブランド・emの完全ワイヤレスイヤフォン「NEXIEM(ネクシーム)」の第2弾製品として、「NEXIEM Limited(Studio Master Edition)」 のクラウドファンディングプロジェクトを、GREEN FUNDINGにて近日開始する。24日、ティーザーページを公開した。 MEMSドライバーと大型ダイナミックドライバーのドライバー構成に加え音響モ