比較的落ち着いた動き＝オセアニア為替概況 豪ドルは対ドル、対円ともに比較的落ち着いた動き。対ドルは0.71台前半推移が続いた。ドル高を受けて0.7130ドル台から0.7115ドルまで下げる場面も、昨日安値0.7111ドルに届かず反発。週末を前に目立った動きを見せず。対円ではドル円の上昇を支えにしっかりの動きも続かず、113円台後半推移が続いている。 NZドルも同様の動き、対ドルでは0.5840ドルまでと昨日安値圏に並んだが、そ