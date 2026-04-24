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小売売上高（3月）15:00 結果0.7% 予想0.1%前回-0.6%（-0.4%から修正）（前月比) 結果1.7% 予想1.2%前回1.8%（2.5%から修正）（前年比) 結果0.2% 予想-0.1%前回-0.6%（-0.4%から修正）（除自動車燃料・前月比) 結果1.7% 予想2.0%前回2.7%（3.4%から修正）（除自動車燃料・前年比)