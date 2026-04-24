ＡＫＢ４８の小栗有以が、金髪ボブに変身した姿を公開した。小栗は、２４日までに自身のインスタグラムを更新。「『即完！コント劇場』〜ガク兄妹の生活〜ＹｏｕＴｕｂｅにて公開されました！新鮮な髪型でウキウキしました。笑ゆ〜っくりゆるゆるな兄弟ですぜひ、『彼氏にだけずっとボケてくれる最高の彼女』と合わせてご覧ください！！」とつづると、お笑いコンビ「真空ジェシカ」のガクとの２ショットを披露。小栗はガク