TWELVE Ti ミックスウェーブは、64 AudioのユニバーサルIEM「TWELVE Ti」を全世界200台限定で5月22日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は450,000円前後。 TWELVE Tiのユニットは、BA×12ドライバー構成。人気モデル「U12t」をベースに、素材をチタンへと刷新した特別モデル。シェルとフェイスプレートに、強度、耐食性、生体適合性に優れた「Tc4チタン(Ti-6Al-4V)」を採用し