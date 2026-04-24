タレント・ＳＨＥＬＬＹがプライベート姿を披露した。２４日までにインスタグラムで「久しぶり過ぎたシスターデー！＃ｓｏｒｒｙＰｅｔｅｒ」と３ショットをアップ。食事やお酒を楽しみ、仲良しな様子にフォロワーは「楽しそ〜！べっぴん三姉妹」「お姉ちゃん！」「むっちゃ似たはりますねー」とホッコリした。３姉妹のＳＨＥＬＬＹ。長女・ティナさん、次女のデニースさんとは２２年放送の日テレ系「今夜くらべてみました」