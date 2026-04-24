サウジアラビア代表の新監督に５６歳のギリシャ人指揮官、ヨルゴス・ドニス氏が就任することが２３日、発表された。同国はＷ杯まで２か月を切った時点で、ルナール前監督を解任していた。サウジアラビア・サッカー連盟は発表の中で「彼（ドニス氏）はリーグでの豊富な経験を持ち、直近の監督経験も含め、迅速な適応能力に優れている」と説明した。サウジアラビアは６月１５日、Ｗ杯のＨ組初戦でウルグアイと対戦。同組では、