お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が、ABEMA『笑って学べる!! 超GTぱーてぃー』に出演。岡山国際サーキットに潜入し、レースアンバサダー姿で大役を果たした。【全身ショット】意外？緊張した面持ちを浮かべるレースアンバサダーの信子決勝レースを控えた岡山国際サーキットに登場したぱーてぃーちゃんの3人は、SUPER GTの企画・運営を行うGTアソシエイションの代表取締役・坂東正明氏に突撃取材。番組継続の挨拶や今シー