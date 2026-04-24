アフリカ・チャドの首都、ンジャメナに設置された太陽光パネル＝2024年11月（共同）英シンクタンク・エンバーは24日までに、2025年の世界全体の総発電量に占める再生可能エネルギーの割合が33.8％（10兆7300億キロワット時）となり、石炭火力の33.0％（10兆4760億キロワット時）を上回ったとする報告書を公表した。太陽光発電が急速に拡大したことが大きな要因。直近100年では初めて再エネが最大の電力源になった。ロシアによ