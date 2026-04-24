タレントの小倉優子（42）が24日までに自身のブログを更新。体重がなかなか減らないことを打ち明けた。白いトップスにデニムを合わせたコーデを披露した小倉。「疲れていたのか、むくんでいたのか、体重が増えたからか、焼売みたいに顔がパンパンだねと」と自虐した。「昔は直ぐ落ちたのに、増えても全然落ちません笑」と体重が落ちにくくなったことを明かし、「一年前から＋3キロなので、ここで止めておきたいです」と決意