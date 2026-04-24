プロ雀士でモデル、タレントなどマルチに活躍する岡田紗佳（32）が24日、Xを更新。「柔らかすぎる」体を披露した。「『もっと反って！』『脚を顔の横に持ってきて！』『激しく回りながらダンスして！』ピラティスで体幹と柔軟性鍛えてて良かったと心から思った撮影だった」と書き出し、背中を大胆に露出したホルターネックドレス姿の写真を公開。寝転んだり、ポーズを取ったり、セクシーで「柔らかすぎる」体を存分に披露。最後に