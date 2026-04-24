お笑いコンビ、野性爆弾くっきー！（49）が23日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。過去に自身が購入したものの値段が上がっていることに驚いた。今回のテーマは「ついついネットで買っちゃう芸人」。くっきー！は「別に売るわけじゃないですけど自分の目利き力を試したいというので買ったやつ」と前置きし、「ソフビってやつなんですけど、タケミちゃんっていうキャラがあるんですよ。それが気持ち