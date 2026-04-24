午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５９９、値下がり銘柄数は９０７、変わらずは６２銘柄だった。業種別では３３業種中１８業種が上昇。値上がり上位に鉱業、海運、卸売、ガラス・土石など。値下がりで目立つのはサービス、医薬品、その他製品など。 出所：MINKABU PRESS