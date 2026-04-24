DJI JAPANは4月23日に、新たなカメラドローンシリーズとして、はじめて空撮に挑戦するクリエイターを想定したエントリーモデル「DJI Lito」シリーズを発売した。ラインアップは、「DJI Lito 1」と「DJI Lito X1」の2機種を用意している。●初心者でもプロ級映像が撮れる高性能カメラ「DJI Lito 1」「DJI Lito X1」ともに、初心者でも使いやすく空撮をより身近な存在にするカメラドローン。購入しやすい価格を実現し、多彩な機