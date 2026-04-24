【その他の画像・動画等を元記事で観る】 宇多田ヒカルが、『GQ JAPAN』2026年6月号（5月1日発売）に初登場し、表紙を飾る。 ■宇多田ヒカルにとってクリエイティビティは「問題解決」 あらたな視点と発想で、まだ見ぬ世界を創造する人々を讃えるグローバルプロジェクト「GQ クリエイティビティ・アワード 2026」の受賞者のひとりであり、『GQ JAPAN』初登場となる宇多田ヒカル。ロンドンと東京を行き来する多忙