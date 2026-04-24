佐賀銀行 [東証Ｐ] が4月24日後場(15:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結売上高を従来予想の560億円→710億円(前の期は552億円)に26.8％上方修正し、増収率が1.4％増→28.6％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結売上高も従来予想の262億円→412億円(前年同期は261億円)に57.3％増額し、増収率が0.2％増→57.5％増に拡大する計算に