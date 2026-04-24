第一実業 [東証Ｐ] が4月24日後場(15:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の135億円→143億円(前の期は135億円)に5.9％上方修正し、一転して5.2％増益を見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の67.9億円→75.9億円(前年同期は73.8億円)に11.8％増額し、一転して2.9％