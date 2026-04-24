大末建設 [東証Ｐ] が4月24日後場(15:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の51.3億円→66億円(前の期は37.1億円)に28.7％上方修正し、増益率が38.3％増→77.9％増に拡大し、従来の53期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の26.3億円→41億円(前年同期は25.7億円)に55.7％増額し、