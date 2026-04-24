24日15時現在の日経平均株価は前日比570.26円（0.96％）高の5万9710.49円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は599、値下がりは907、変わらずは62と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を327.04円押し上げている。次いでＳＢＧ が109.42円、イビデン が101.91円、ファストリ が49.88円、東エレク が47.27円と続く。 マイナス寄与度は28.71