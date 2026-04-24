三晃金属工業 [東証Ｓ] が4月24日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比7.2％減の38.4億円になり、27年3月期も前期比6.3％減の36億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は64円とし、前期の株式分割を考慮した実質配当は7.2％減配とする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比6.7％増の13.3億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の10.2％→10.4